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В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Указ подписал Александр Лукашенко

08 декабря 2021 07:53
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Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Указ подписал Александр Лукашенко-1

В данном случае речь о тех, кто обратился по данному вопросу после соответствующих поручений нашего Президента. А даны они были во время «Большого разговора» – встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества, которая состоялась 9 августа 2021 года.  

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В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Указ подписал Александр Лукашенко-4

Ранее Александром Лукашенко уже был подписан аналогичный указ, по которому в гражданство Беларуси приняты 248 украинцев. В целом после «Большого разговора» около 1 200 человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами. В настоящее время подобных нерассмотренных заявлений нет. А при их наличии работа по выполнению поручения Президента будет продолжена.  

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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