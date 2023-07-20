В белорусских ссузах стартовал приём документов от абитуриентов

Новости Беларуси. Белорусские колледжи 20 июля начали принимать документы от абитуриентов. План набора – более 39,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них смогут учиться на бюджетной основе. В 2023 году список предлагаемых специальностей расширили. Появились, например, «Техническое обеспечение информационной безопасности», «Разработка и сопровождение веб-ресурсов», «Дизайн мультимедиа», «Флористический дизайн».