В белорусских селах открываются пункты высокоскоростного доступа в интернет

Глобальная сеть становится доступней для сельских жителей. В республике открылись 9 сельских центров высокоскоростного доступа в интернет.

Жизнь в агрогородке Вертелишки ничем не отличается от городской. Здесь есть всё необходимое: больница, сеть магазинов, салоны и даже свой кинотеатр. Но для местных жителей этого недостаточно. Здесь внедряют повышенные социальные стандарты. К примеру, 10 ноября открылся первый сельский пункт доступа в высокоскоростной интернет.

Этот день Виктория Надейко спланировала по минутам. Из графика пришлось исключить даже традиционную встречу с друзьями. Вместо этого — поход в мировую паутину. В посёлке открылся общественный пункт высокоскоростного доступа в интернет. Теперь подготовка к олимпиаде, уверена школьница, займёт намного меньше времени.

Виктория Надейко, ученица 8-го класса Вертелишковской средней школы:

Я готовлюсь к олимпиаде по биологии и смотрю ракообразных. Дома у меня компьютер есть, но интернета нет. В школе интернет есть, но там маленькая скорость. А тут у нас в Вертелишках на почте открылась новая услуга. И я могу посмотреть то, что мне нужно, найти новую информацию.

Общественный доступ в интернет на селе в первую очередь рассчитан на молодежь .Но продвинутыми юзерами не прочь стать и пожилые сельчане. Персональные компьютеры есть не у всех. А теперь, говорят пенсионеры, и с дальними родственниками можно пообщаться в режиме онлайн, и нужной информации хоть отбавляй . В мировой паутине можно и новые способы рыбалки подсмотреть и лекарство для заболевшей буренки найти.

Валерий Шимак, начальник коммерческой службы Гродненского филиала РУП «Белтелеком»:

Здесь расположены места высокоскоростного доступа в интернет. Дополнительные услуги, такие как сканирование, распечатка информации на принтере. Пункт рассчитан в первую очередь на тех, у кого ещё нет собственного компьютера или кто не решился подключить интернет дома. Но, я думаю, они посмотрят, попробуют, поучатся и у всех интернет будет и дома.

Возможность «початиться» теперь есть не только у жителей Вертелишек, но и у тех, кто живет поблизости. Руководству местного хозяйства высокоскоростной интернет тоже прибавил оптимизма. Современная связь со всей планетой — еще один бонус к привлекательности агрогородка.

Елена Запасник, заместитель председателя СПК «Прогресс-Вертелишки»:

В хозяйстве очень много молодёжи, и уделяется большое внимание социальной сфере развития. Поэтому для школьников, для подрастающего поколения, для всех, кто работает у нас в кооперативе, это прекрасная возможность. Это повышенный социальный стандарт. Тем более, что мы боремся за право стать центром молодёжи в районе и в области.

Сегодня в республике открылись 9 подобных современных интернет-центров на селе. Пока это пилотные проекты, но если услуга будет востребована, воспользоваться глобальной сетью смогут жители всех без исключения агрогородков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».