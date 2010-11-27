В белорусских рекламных роликах банкам теперь придется разъяснять проценты по кредитам

Придорожный сервис станет заметнее. Новая редакция закона о рекламе разрешает установку бигбордов вдоль автодорог.

И для заказчиков эта услуга, как ожидается, станет дешевле. Впрочем, это не единственное нововведение. К примеру, можно будет не указывать реквизиты рекламодателей в наружной рекламе, а также на радио и телевидении, так как они не воспринимаются потребителями сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В то же время, ужесточили нормы роликов о деятельности банков. Проценты по кредитам теперь придется разъяснять.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы вводим требование, что если в рекламе указывается процент по кредиту, то в рекламном сообщении должны быть указаны все платежи, которые должен будет заплатить потребитель по этому кредиту. То есть, комиссионные, плата за кассовые услуги и так далее.