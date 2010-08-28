В белорусских лесах продолжают ликвидировать последствия летних ураганов

В этом году сильный ветер наломал немало дров по всей республике. Однако, особо пострадала Минская область: деревья повалены в 17 из 19 лесхозов. Сейчас бригады активно чистят лес от буреломов.

Это ураган – как злой рок – говорят местные лесники. Уже третье лето подряд непогода бьет по Червенским лесам. В последний раз мистической силы стихия за 10 минут наломала столько древесины, сколько обычно этот лесхоз заготавливает за 2 года.

Такие завалы – крайне опасный участок работы. Вальщик леса, как военный снайпер, может ошибиться всего один раз. Поэтому последствия урагана ликвидируют только очень опытные работники.



Как прижата макушка ствола к земле, насколько опасен угол наклона – топорная работа требует точности и внимания. Первым делом вальщики убирают бурелом с дорог. Потом – заготавливают сосну. Иначе, через пару месяцев, она сгодится разве что на дрова.

На соседней делянке лес расчищают техникой. Один такой Харвестер за час заготавливает леса столько же, сколько бригада вальшиков из 30 человек.

Андрей Стриженок, оператор лесозаготовительной машины:

– Техника белорусского производства. Радует, что в нашей стране делают такую технику. Но пока что в малых количествах. В Беларуси всего порядка 30 единиц техники нашего производства.

Тут же, рядом с делянкой, работает цех на колесах. Эта установка перерабатывает низкосортную древесину в щепу. Прямо отсюда щепа отправится к потребителю – на ТЭЦ в Витебскую область. Деловая древесина тоже дойдет до покупателя и в полном объеме. Но такая экстренная лесозаготовка – дело затратное.

Ураганы этого лета наломали дров по всей республике. Всего – на два миллиона кубометров. И половина этого ущерба – в Минской области. Чтобы спасти деловую древесину на буреломах, плановые вырубки пока приостановлены. На самые пострадавшие участки направлена помощь из других регионов. Расчистить лес предстоит в ближайшие два месяца.

Елена Климова, Сергей Курков, телекампания СТВ.