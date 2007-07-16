В белорусских лесах используют "сексуальный метод надзора"

Это инновационный проект контроля за короедами и сосновыми шелкопрядами.

Борьба с сосновым шелкопрядом и пилильщиком по-английски уже не спасает. К заграничным препаратам у белорусских вредителей леса выработался иммунитет. Для отечественных жуков наши ученые разработали отечественные феромонные препараты. Ноу-хау сегодня презентовали в Молодечненском лесхозе.

Это оборудование создано усилиями семи нобелевских лауреатов - физиками и химиками со всемирно известными именами. "Эстафетную палочку" перехватили белорусские деятели. Научные эксперименты они ставят с помощью умной машины, способной заглянуть в невидимый мир - молекулярный состав биологических веществ.

Эксперимент в прогрессе. Белорусские ученые создали синтетический аналог феромонов - так называемых активных веществ, которые привлекают особей одного и того же биологического вида. В данном случае речь идет о насекомых. Импортные феромоны английского, польского и российского производства уже использовались в белорусских лесах. Результат был впечатляющим: лесные вредители были подсчитаны и жестко контролировались. Однако цены заграничных препаратов отпугивали. Стоимость белорусских аналогов значительно ниже.

Когда вредитель попадает в ловушку - начинается работа лесника. Их обнаруживают, подсчитывают. Это позволяет своевременно зафиксировать формирование очага и вовремя предпринять меры для сохранения зеленого массива.

Чем больше феромона, тем меньше потребность в обработках лесов специальными средствами - что очень важно для экологии. В Беларуси площадь очагов массового размножения вредителей в разные годы достигала 170, а то и 220 тысяч гектаров из общего лесного фонда в 9 миллионов гектаров. Эти зараженные участки нуждаются в надежной защите. Теперь это возможно с помощью синтетических феромонов отечественного производства.