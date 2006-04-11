В белорусских больницах появилось японское медицинское оборудование

Японские дипломаты передали медицинское оборудование Ветковской и Чечерской районным больницам. Мероприятие состоялось в рамках реализации в Беларуси правительственной японской программы "Грантовая помощь для проектов по безопасности населения".На церемонии передачи присутствовали Временный Поверенный в делах Японии в Беларуси Коике Такаюки, атташе посольства Такахаси Соичи, руководство Ветковского и Чечерского районов и районные территориально-медицинские объединения. Как сообщили в дипмиссии Японии в нашей стране, в рамках выполнения данной программы японское правительство выделило грант для реализации проектов по поставкам медицинского оборудования Ветковскому и Чечерскому медицинским учреждениям на общую сумму свыше 156 тысяч долларов. Программа грантовой помощи правительства Японии предусматривает выделение безвозмездной помощи на закупку современного медицинского оборудования для больниц, находящихся на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях. Общая сумма выделенного гранта составляет 1 млн. долларов. Вышеназванные проекты являются составляющими единого плана по выполнению программы грантовой помощи. <Мы, японцы, тоже сильно пострадали от радиоактивного загрязнения и пережили подобный тяжелый этап в истории. Мы чувствуем большую симпатию к белорусскому народу. Государственный принцип Японии - оказывать помощь странам, которые в этом нуждаются. Мы будем продолжать поддерживать Беларусь>, - отметил временный поверенный в делах Японии в Республике Беларусь Коикэ Такаюки.