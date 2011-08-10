В белоруской армии апробируют новую методику физподготовки, раскрывающую скрытые резервы человека

В нынешнем году тысячи белорусских военнослужащих прошли курс новой физической подготовки. Тренинги помогут развить выносливость и раскрыть резервы организма. Первыми на испытания отправились подразделения сил специальных операций, войсковой разведки и миротворческая рота.

В белоруской армии — эксперимент. Войска апробируют новую методику физической подготовки. Называется она «Рейд», разработана для развития специальной выносливости. Используя ее человек, может долго и эффективно работать.

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Была организована научно-исследовательская работа «Ступень» на базе двух учебных заведений — Гродненского университета Янки Купалы и Военной академии.

В основе методики — бег с остановками. Человек несколько раз преодолевает 20-метровый отрезок, изменяя направление по сигналу. При этом выполняет элементы рукопашного боя, принимает изготовку к стрельбе.

Дмитрий Шустиков, начальник физической подготовки и спорта бригады специального наза:

Допустим, мы побежали с каким-то темпом — это просто. А когда где-то нужно бежать быстрее, где-то медленней, где-то прерваться на какой-то прием рукопашного боя — всё это претворено в программе, о которой мы сейчас говорим.

Новый комплекс состоит из трех тренингов: «Марш», «Атака» и «Налет». Каждый из них — этап развития у воина специальной выносливости.

На занятии у руководителя есть электронные помощники. Это может быть ноутбук, наладонник или мобильный телефон. Он подает команды и точно распределяет время на их выполнение. Преподаватель только указывает на ошибки и фиксирует результаты обучаемых.

Первыми испытывают тест подразделения сил специальных операций, войсковой разведки и миротворческая рота.

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В 5-й бригаде спецназа проводилось окончательное тестирование, чтобы посмотреть эффективность. Но уже сегодня результаты могут подтверждать: те задачи, те цели, которые мы перед «Рейдом» ставили, окупаются с лихвой.

Вместе с тем специалисты отмечают, что методика может раскрыть физические резервы человека. В этом направлении научной работы уже есть результаты.

Владислав Ращупкин:

Работа на пределе организма, что для мужчины, для настоящего солдата, очень важно, посмотреть, на что он способен. «Рейд» позволяет это сделать, когда скорость передвижения со всеми выполняемыми задачами достигает 15 км/ч.

Эффективность новой методики доказана, но эксперимент продолжается. Чтобы добиться максимума, потребуется время.