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В Белгосуниверситете открыл свои двери абитуриентам

27 декабря 2006 09:30
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Будущих студентов 2007 года 27 декабря ждут на физическом факультете и на факультете международных отношений, а также в Лицее БГУ. Впервые для будущих студентов открыто новое структурное подразделение БГУ - Институт молодежи и образования. Здесь будут готовить белорусских ребят и иностранных граждан к поступлению в вузы. Абитуриентский марафон продолжат 28 и 29 декабря еще два факультета - биологический и военный. А сразу после Нового года - с 3 января - распахнут свои двери и другие факультеты университета.
# общество

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