В Бельгии Национальный праздник – день присяги короля

177 лет назад Леопольд Сакс-Кобург-Гота был выбран монархом вновь образовавшегося независимого государства Бельгия.

В эти минуты в центре Брюсселя проходит грандиозный военный парад. А по всей стране – праздничные фестивали с музыкой и фейерверком. Многие музеи и памятники сегодня можно посетить бесплатно, в том числе, Королевский Дворец, Бельгийский парламент и Королевский музей искусства и истории.

С Национальным праздником короля Бельгии Альберта Второго поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил уверенность в том, что всесторонние белорусско-бельгийские отношения будут плодотворно развиваться на пользу двух стран, а также в интересах укрепления мира и безопасности в Европе.

