В Бельгии мусульманок предложили сажать за ношение паранджи

Власти Бельгии могут узаконить запрет на ношение паранджи – традиционной верхней одежды женщин-мусульманок.

Как сообщает AFP, комиссия по внутренним делам нижней палаты бельгийского парламента одобрила законопроект, запрещающий появляться в общественных местах в парандже и других предметах туалета, закрывающих лицо. За нарушение правила женщине может грозить до одного года тюрьмы.

Ожидается, что вопрос о принятии соответствующего законопроекта будет поднят на пленарном заседании парламента Бельгии 22 апреля. В том случае, если депутаты одобрят проект, Бельгия станет первой страной в Европе, где ношение традиционной мусульманской одежды попадет под полный запрет.

Во Франции с 2004 года действует частичный запрет на женское мусульманское одеяние. Шесть лет назад в стране запретили ношение хиджаба – специального головного платка – в государственных школах.

В начале 2010 года лидер крупнейшей фракции французской Национальной Ассамблеи «Союз за народное движение» Жан-Франсуа Копе вынес на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий паранджу и никаб. За ношение этих предметов туалета Копе предложил ввести штраф в размере 750 долларов.

Точки зрения лидера «Союза за национальное движение» придерживается и его однопартиец, президент Франции Николя Саркози. Он неоднократно заявлял, что ношение паранджи «не имеет ничего общего с тем, как достоинство женщины понимается во Франции».