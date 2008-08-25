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В "Белэкспо" открылась международная выставка "Нашим детям"

25 августа 2008 14:14
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В ассортименте ярмарки практически все школьные товары: ученическая форма, принадлежности и даже детская мебель. Преимущество подобных экспозиции в том, что вся продукция здесь представлена непосредственно производителями и реализуются без посредников. Это существенно влияет и на цену. Большая часть выставки отдана детскому питанию и профилактике здоровья ребёнка. Специалисты научно-практического центра "Мать и дитя" на месте консультируют родителей в вопросах медицинской подготовки к школе.
# общество

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