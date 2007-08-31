В Беларуси знают, как снизить производственный травматизм

За первое полугодие на строительном производстве Беларуси произошло более 50 ЧП с тяжелыми последствиями. И это при общей тенденции к снижению производственного травматизма. Сейчас продолжается активная профилактическая работа. Один из способов - комплексные рейды. В прошлом году во время подобных мероприятий только за один месяц приостановили работу на 340 объектах, выявили 9 тысяч нарушений и 700 единиц непригодного для использования оборудования.