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В Беларуси жалобы через Интернет сравняли в статусе с письменными обращениями

22 января 2012 15:24
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В Беларуси вступил в силу новый закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Основным нововведением стало появление понятия  «электронные обращения». Установлены порядок и сроки их рассмотрения.

Ответ  на жалобу должен быть дан в течение 15 дней, а на вопросы, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее одного месяца. Процедура регистрации электронных обращений ничем не отличается от письменных. 

Нововведение позволит значительно повысить эффективность работы чиновников. Ведь теперь госорганы смогут быстрее регистрировать и рассматривать поступившие вопросы, и более оперативно решать насущные проблемы людей.

Новым является и требование, чтобы ответ выдавался на том языке, на котором написана жалоба. А во время личного приема может вестись  аудио и видеозапись. Этот факт по замыслу разработчиков должен добавить ответственности принимающей стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Белоруссия

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