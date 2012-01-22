В Беларуси жалобы через Интернет сравняли в статусе с письменными обращениями

В Беларуси вступил в силу новый закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Основным нововведением стало появление понятия «электронные обращения». Установлены порядок и сроки их рассмотрения.

Ответ на жалобу должен быть дан в течение 15 дней, а на вопросы, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее одного месяца. Процедура регистрации электронных обращений ничем не отличается от письменных.

Нововведение позволит значительно повысить эффективность работы чиновников. Ведь теперь госорганы смогут быстрее регистрировать и рассматривать поступившие вопросы, и более оперативно решать насущные проблемы людей.

Новым является и требование, чтобы ответ выдавался на том языке, на котором написана жалоба. А во время личного приема может вестись аудио и видеозапись. Этот факт по замыслу разработчиков должен добавить ответственности принимающей стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.