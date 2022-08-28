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В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с более чем 94 % полей

28 августа 2022 07:45
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Новости Беларуси. Вес общереспубликанского каравая на утро 28 августа превысил 7,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с более чем 94 % полей-1

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с более чем 94 % полей. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Здесь обработано 98 %. В Витебской – 87 %, в Гомельской – свыше 95 %, почти такой же результат в Гродненском регионе, 93 % в Могилевской области. И более 95 % в Минской. Жатва приближается к завершению. Аграрии отмечают высокие показатели урожайности, превышающие цифры 2021 года. Средний показатель составляет 37 центнеров с гектара.  

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# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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