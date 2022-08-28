В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с более чем 94 % полей

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с более чем 94 % полей. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Здесь обработано 98 %. В Витебской – 87 %, в Гомельской – свыше 95 %, почти такой же результат в Гродненском регионе, 93 % в Могилевской области. И более 95 % в Минской. Жатва приближается к завершению. Аграрии отмечают высокие показатели урожайности, превышающие цифры 2021 года. Средний показатель составляет 37 центнеров с гектара.

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