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В Беларуси завершился первый день централизованного тестирования

12 июня 2007 13:54
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Первым испытанием для абитуриентов стал тест по белорусскому языку. В 11 часов утра по всей стране были вскрыты конверты с заданиями. По предварительным данным в централизованном тестировании приняло участие более 80 тысяч абитуриентов. В учреждениях образования были обеспечены все условия по сохранности информации, в зданиях находились сотрудники государственного контроля. Кроме того, для абитуриентов, которые тяжело переносят жару, в каждом учреждении работали специальные медицинские пункты, дежурили врачи "скорой" помощи. Централизованное тестирование продлится в Беларуси две недели.
# общество

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