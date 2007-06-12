В Беларуси завершился первый день централизованного тестирования

Первым испытанием для абитуриентов стал тест по белорусскому языку. В 11 часов утра по всей стране были вскрыты конверты с заданиями. По предварительным данным в централизованном тестировании приняло участие более 80 тысяч абитуриентов. В учреждениях образования были обеспечены все условия по сохранности информации, в зданиях находились сотрудники государственного контроля. Кроме того, для абитуриентов, которые тяжело переносят жару, в каждом учреждении работали специальные медицинские пункты, дежурили врачи "скорой" помощи. Централизованное тестирование продлится в Беларуси две недели.