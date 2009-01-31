В Беларуси завершилась зимняя призывная кампания

Сегодня в воинские части и соединения отправилась последняя группа новобранцев. В общей сложности армейские ряды пополнили более 10 тысяч человек. Наиболее жесткий отбор прошли молодые люди, которые будут служить в специальных армейских подразделениях, а также в КГБ и милиции. В следующую субботу, седьмого февраля в Вооруженных Силах новобранцы примут военную присягу. Боевая учеба нынешнего пополнения будет отличаться от их предшественников. Во многих частях учебный процесс переведен в электронный формат, появились новые методики подготовки. В бытовом плане тоже есть плюсы. Военослужащие получат не только боевую форму, но и парадно-повседневную одежду. Кроме того, в некоторых частях солдат будут кормить по принципу «шведского стола».