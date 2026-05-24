В Беларуси завершилась весенняя кампания по восстановлению леса

Белорусы бережно относятся к природным богатствам. В стране завершилась весенняя кампания по лесовосстановлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья уже высадили на площади более 18 тысяч гектаров – основной объем пришелся на Гомельскую и Могилевскую области. Всего же за 2026 год зеленый фонд страны планируют пополнить почти на 19 тысяч гектаров.

Главное условие для такой масштабной работы – хороший посадочный материал. В питомниках Минлесхоза, которые занимают больше тысячи гектаров, за прошлый год вырастили около 330 миллионов саженцев. В стране также работают четыре республиканских селекционных центра, а при выборе пород специалисты традиционно отдают предпочтение хвойным культурам.

Виктор Звертовский, заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Леса создаются у нас в соответствии с технологиями и по почвенно-климатическим условиям. Хвойные породы более предпочтительны. Тенденция последних лет в связи с изменением климата – смешанные культуры. Это не значит, что на местах создаются монокультуры, нет, здесь создаются процентов 20-40 с примесью лиственных пород.

Заботу о лесе не назовешь сезонной работой – за ним ухаживают круглый год. Лесники регулярно проверяют молодые посадки и, если какие-то саженцы не прижились, на их месте обязательно появятся новые. Помогать природе в Беларуси уже давно стало доброй традицией. В весенних экологических акциях по посадке леса приняли участие около 60 тысяч человек.