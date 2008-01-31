В Беларуси завершилась отправка новобранцев

Всего этой зимой ряды белорусской армии пополнили 10 тысяч человек. Нынешний призыв стал одним из самых организованных за последние годы. Особое внимание комиссии уделили здоровью и моральным качествам призывников. В итоге - более трети нынешних новобранцев имеют высшее образование. Многие прошли специальные курсы подготовки при ДОСААФ и организациях Минобороны.



9 февраля новобранцы примут присягу. А свыше 50 тысяч молодых людей со службой повременят. Отсрочки по уважительным причинам - особенность нынешней призывной кампании.