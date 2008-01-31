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В Беларуси завершилась отправка новобранцев

31 января 2008 15:28
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Всего этой зимой ряды белорусской армии пополнили 10 тысяч человек. Нынешний призыв стал одним из самых организованных за последние годы. Особое внимание комиссии уделили здоровью и моральным качествам призывников. В итоге - более трети нынешних новобранцев имеют высшее образование. Многие прошли специальные курсы подготовки при ДОСААФ и организациях Минобороны.

9 февраля новобранцы примут присягу. А свыше 50 тысяч молодых людей со службой повременят. Отсрочки по уважительным причинам - особенность нынешней призывной кампании.
# общество

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