В Беларуси завершилась летняя призывная кампания

Сегодня в воинские части и соединения отправилась последняя группа призывников. Главная особенность нынешнего призыва – впервые отсрочка предоставляется выпускникам школ, техникумов, лицеев и гимназий, которые поступают в высшие учебные заведения. Всего нынешним летом в строй стали около 10 тысяч новобранцев. Наиболее жесткий отбор прошли призывники, которые будут служить в специальных армейских подразделениях и милиции. По-прежнему пользуется популярностью и служба в резерве. На нее этим летом отправились несколько сотен молодых людей.