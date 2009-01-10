В Беларуси завершаются новогодние республиканские акции

Они активно прошли в праздничные дни по всей республике, дали возможность почувствовать маленьким белорусам внимание и заботу самых разных людей. Это акция Белорусского детского фонда "Наши сердца - больным детям". Помимо праздничных представлений, сотрудники и активисты фонда посетили отделения медицинских центров и больниц, где в настоящее время проходят лечение более двух тысяч детей. Под эгидой молодёжного волонтёрского движения прошла благотворительная акция "В Новый год с "Добрым сердцем". Самой широко-масштабной стала благотворительная акция "Наши дети". Руководители министерств и ведомств побывали в детских домах, школах-интернатах, социальных приютах, опекунских и приёмных семьях. Удалось главное - подарить праздник каждому ребёнку.