В Беларуси завершается уборка овощей и фруктов: условия хранения урожая

Новости Беларуси. В Беларуси завершается уборка овощей и фруктов. Свежие яблоки, картофель и капусту уже можно купить в магазине. Сейчас главная задача сохранить до следующего сезона то, что убрали осенью. Сотни овощехранилищ в эти дни работают в режиме нон-стоп, заполняются, что называется, с колес. Причем большинство их них работают по современным стандартам. Автоматический микроклимат – уже вчерашний день.

В садах этого хозяйства уборка яблок уже завершается: с деревьев снимают самые поздние сорта. Работа эта хотя и нетяжелая, однако требует много времени, ведь урожайность здесь в 10 раз выше, чем в среднем по стране. На одной небольшой яблоньке созревает до 25 килограммов румяных плодов. Да и саму технологию сбора, оказывается, с первого раза может освоить не каждый.

Садовод:

Яблочко берется ладошкой, приподнимается, поворачивается на бочок, чтобы обязательно осталась плодоножка. При отсутствии плодоножки сроки хранения яблока меньше.

Сохранить урожай, говорят в хозяйстве, не менее важно, чем вырастить. Правда, за 30 лет эту работу здесь наладили четко. Трактора доставляют яблоки прямо к хранилищу, где их сортируют.

В садоводстве, как и в модельном бизнесе, есть свои строгие стандарты. Идеальное яблоко должно быть в диаметре не меньше семи сантиметров, без внешних повреждений болезнями и вмятин.

Часть плодов сразу отгружают на продажу. Но 2/3 урожая в хозяйстве закладывают на хранение в специальные камеры. Оснащение в огромном ангаре не проще, чем на высокоточном производстве. За всеми процессами следит специальная компьютерная программа, вся информация выводится на мониторы.

Андрей Кондаков, ведущий агроном-садовод СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Здесь, как мы видим, на табло задана температура, которая является практически индивидуальной для каждого сорта. На этом табло мы можем видеть также график охлаждения, график оттаек.

Храниться урожай может сколь угодно долго. Секрет прост: герметичные камеры с яблоками заполняют азотом. Технология насколько эффективна, настолько и проста. Специальные генераторы получают газ из обычного воздуха.

Андрей Кондаков, ведущий агроном-садовод СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Получается среда, состоящая из 96% азота, 2% кислорода и 2% углекислого газа. Это позволяет полностью исключить всякую жизнедеятельность в камере, будь то вредители, болезни. Также само яблоко как бы впадает в летаргический сон.

В отличие от яблок, главное в хранении второго хлеба в Беларуси – температура. Оптимальный режим в одном из могилевских хозяйств позволяет поддерживать новое овощехранилище. Здесь давно отказались от дедовского способа хранить корнеплоды в буртах. Ведь при таком способе примерно третья часть урожая до весны не доживает.

В 2013 году агрофирма построила новое картофелехранилище, и сразу же почувствовали разницу.

Игорь Тимощенко, начальник участка хранения:

При правильных режимах закладке и хранения, как показывает нам прошлый год, сохранность будет стопроцентная. Картофель может храниться примерно до апреля. Пока температура наружного воздуха не будет выше 5 градусов.

Такое тщательное соблюдение всех параметров в конечном итоге сказывается на результате. Выгода здесь очевидна: ведь стоимость продукта, пережившего декабрь, возрастает минимум вдвое. А затраты на современные фруктохранилища окупают себя всего через несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.