В Беларуси завершается пробная перепись населения  

Новости Беларуси. Пробная перепись населения завершается 13 октября в Беларуси. Новые методы, которые затем будут использованы во время национальной переписи в 2019 году, со 2 октября отрабатывали в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время опрошены 15 тысяч человек. Каждому респонденту необходимо было ответить на 49 вопросов.

Благодаря нововведениям кампании вся процедура теперь занимает совсем немного времени, всего 10-15 минут. А основной новацией стал отказ от бумажных переписных листов и картографических материалов. Опрос проводился с помощью планшетов. Как раз это и позволило значительно ускорить обработку полученных данных.