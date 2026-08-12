В Беларуси завершается кампания по подготовке образовательной сети к новому учебному году

Как видим, в аудитории университетов и колледжей этой осенью придет по-настоящему сильное и целеустремленное поколение. Все они – выпускники школ и лицеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а там период каникул используют максимально эффективно, чтобы создать для учащихся комфортные и безопасные условия. Сейчас кампания по подготовке образовательной сети Беларуси к новому учебному году завершается.

Паспорта готовности абсолютно во всех учреждениях должны быть утверждены до 20 августа. Особое внимание неизменно обращается на максимальный комфорт и абсолютную защищенность детей. Проверку качества проведенных работ сейчас проходят более двух с половиной тысяч школ и гимназий, которые примут 1 миллион 25 тысяч школьников. С 1 сентября более 300 учреждений образования страны в пилотном режиме переходят на автоматизированную систему «Электронная школа», которая полностью заменит бумажный документооборот. Объемы финансирования из местных бюджетов позволили провести масштабные капитальные ремонты и обновить материально-техническую базу. Где-то еще докрашивают стены, а где-то уже все готово к урокам. Как регионы укладываются в сроки, насколько строго проверяют безопасность и действительно ли школы готовы к переходу на новые цифровые форматы – подробности у Юлии Мычки.

Эту Шкловскую гимназию туристы называют белорусским Хогвартсом. Учебное заведение расположено в здании городской ратуши XVIII века – памятнике архитектуры. После войны здесь были пожарная часть, ателье и горгаз. Сегодня за старинными стенами кипит школьная жизнь. Площадь – больше 5 тысяч квадратов. Сейчас учреждение готовится к новому учебному году и на днях получит паспорт готовности.

Преображение – внутри и снаружи. Фасад оштукатурили и покрасили, на первом этаже заменили 70 оконных блоков, частично обновили кровлю, отремонтировали отмостку. Прошел текущий ремонт на пищеблоке – пожалуй, самый масштабный за последние годы. Столовая заиграла новыми красками. В тон свежим стенам обновят и мебель.

Марина Селифонтова, директор Шкловской гимназии:

Самым, наверное, наболевшим был пищеблок, потому что школа была построена в 99-м году, и с того момента никаких реконструкций, никаких таких ремонтов грандиозных, как прошел в этом году, там не было. Ну и, конечно, это ежедневный кропотливый труд. Питание детей – на особом контроле. Очень благодарны за то, что в этом году прошел такой ремонт пищеблока. Помимо этого, мы полностью на пищеблок получаем новую мебель. На проведение текущих ремонтов в Шкловском районе было выделено порядка 3,5 миллионов рублей. Основной фронт работ – безопасность, замена кровли, модернизация пищеблоков.

Владимир Новиков, начальник отдела по образованию Шкловского райисполкома:

На данный момент у нас уже готовность школ составляет около 95%. Сейчас, скажем так, последние штрихи доделываются. До пятницы мы планируем подписание всех паспортов готовности. Поэтому работаем в графике, проблем нет у нас. Внимание к ремонту пищеблоков в белорусских школах – часть большого и системного подхода государства к организации школьного питания. Главная задача – чтобы еда была не просто полезной, но и вкусной. Уже с 1 сентября в силу вступают нововведения, среди которых – учет возраста, гибкое меню и рост финансирования. Ремонт и современное оснащение – часть масштабной реформы питания. С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?