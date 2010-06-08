В Беларуси завершается формирование адресного реестра объектов недвижимости

Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Андрей Кобяков на международном семинаре.

В Минск приехали эксперты из 19 государств. Это свидетельство реальной заинтересованности других стран сотрудничать с Беларусью в сфере кадастра и регистра, реформирования системы электронного правительства. Наша страна строит экономическую систему, которая постоянно обновляется, впитывает все лучшее из мирового опыта.

Согласно данным отчета «Ведение бизнеса-2010», подготовленного Всемирным банком, Беларусь заняла 10-е место в мире из 183 стран.

Андрей Гаев, заместитель председателя Госимущества Республики Беларусь:

Это результат работы, которая была начата ещё в 2003 году. Это создание единого государственного регистра в цифровой форме, это создание реально работающего механизма «одного окна» по оформлению прав на недвижимое имущество.