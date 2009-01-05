В Беларуси заработал первый ветряной генератор на крыше здания

С его помощью можно снабжать энергией целый офис с несколькими компьютерами.

Работники этого офиса за электричество в январе платить не планируют. На крыше их здания – а это высота примерно в 55 метров - недавно заработал ветряной генератор. Одно нажатие кнопки - и в офис энергия поступает не от городских электросетей, а от собственного источника.

Игорь Ватромеев идею ветряной энергии вынашивал уже давно. Ведущий инженер научно-производственной фирмы убедил руководство установить ветрогенератор. Цена в 5 тысяч долларов не смутила. Ведь чудо-техника окупится за 5-7 лет.

При 4-х метрах генератор вовсю работает. Свет горит, а счётчик не мотает – сюрприз для энергонадзора, шутят офисные работники. Кстати, их коллеги экспериментами с ветром уже заинтересовались.

На все вопросы здесь отвечают однозначно – овчинка выделки стоит. Это Дон Кихот с ветряными мельницами боролся, в Беларуси их уже используют, причем с выгодой.

