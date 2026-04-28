В Беларуси запущен сервис для проверки аккаунтов на мошенничество

В Беларуси запущен сайт «Проверь.бел» – сервис, который содержит сведения об аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно проверить любые интернет-ресурсы, выявить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах, получить информацию о том, попадали ли они в поле зрения правоохранителей. Воспользоваться сервисом просто: надо перейти на «Проверь.бел» или «praver.by», ввести имя аккаунта или ссылку на него и получить результат.

Андрей Мотолько, начальник главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Теперь любой пользователь, прежде чем приступить к общению посредством сети Интернет и совершить покупку товара, получить услугу, реализовать инвестирование средств либо осуществить иное взаимодействие с аккаунтом в социальной сети или мессенджере, сможет проверить его и выяснить, является ли такой аккаунт мошенническим.

Для этого достаточно вести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на ресурсе «Проверь.бел». В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий.