В Беларуси запущен первый в республике сервис для онлайн покупки авиабилетов

Говоря проще, выбрать удобный маршрут передвижения по миру и оплатить перелет можно не выходя из дома. Новый сервис пришел на смену телефонным звонкам и бронированию билета по электронной почте.

В тестовом режиме система проработала более месяца. Около полутысячи пассажиров стали интернет-клиентами отечественной авиакомпании. В том числе из Австралии, США, Италии и России. Минимум условий и времени на оформление – главные требования современных пассажиров.

Андрей Авдеев, клиент сервиса онлайн-покупки авиабилетов:

– Например, если ты живешь в Орше – там нет представительства какой-нибудь авиакомпании, чтобы пойти и купить билет. Приходилось ехать куда-то, в тот же Минск. Теперь, когда такой сервис появился в интернете, можно потратить на это всего лишь минуту. И поскольку билет электронный – не нужно стоять в очереди и испытывать какие-то сложности.

Теперь роль кассира взял на себя компьютер. Купить билет и выбрать нужный маршрут можно дома, на работе и даже в командировке. Единственное условие – доступ к глобальной сети. Однако и он в Беларуси сегодня, скорее, в разряде условностей. Так что, оказаться за бортом авиарейса практически невозможно. Даже по нелепой случайности.

Пожалуй, главное преимущество электронного билета в том, что его нельзя забыть дома или потерять. В принципе, можно распечатать, но не обязательно. Все нужные данные сразу поступают в систему бронирования.

Безопасность финансовых переводов – отдельный вопрос. Система предусматривает полную конфиденциальность. Так что номер личной банковской карты останется секретом и для провайдера и для администратора. А за всеми денежными операциями, которые зачастую привлекают интернет-мошенников, ведется круглосуточный контроль.

Сергей Козловский, директор компании-поставщика платежных технологий:

– Нами уже, несмотря на то, что сервис работает еще около месяца, выявлены попытки незаконных транзакций, которые пытались быть произведены мошенниками на сайте компании. Все они были успешно обнаружены и предотвращены.

Мировая практика уже доказала эффективность онлайн общения между продавцом и покупателем. В интернете можно купить все: от недвижимости до продуктов питания. Белорусская же электронная коммерция только набирает обороты. Но имеет все шансы занять свое место на рынке.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

– В корне меняется система. То есть действительно можно купить услугу или товар. И я надеюсь, что с этого момента начнется нормальное развитие интернет-торговли в Республике Беларусь. Потому что технологические решения есть.

Одним словом, в стране сформировались принципы безопасной интернет-торговли. И есть тому хоть и виртуальный, но вполне рабочий первый пример.

Алексей Мартиненок, Сергей Курков, телекомпания СТВ.