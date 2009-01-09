В Беларуси запретят розничную торговлю пивом и слабоалкогольными напитками через Интернет

Такое ограничение, считают в Министерстве торговли, снизит потребление этих напитков среди несовершеннолетних. Сегодня в республике пиво разрешено продавать лицам, достигшим 18-летнего возраста. А через виртуальные магазины его без проблем могут заказать и 15-летние подростки. Розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков по времени и расположению торговых объектов будут регулировать местные органы власти. Особенно это касается магазинов вблизи школ и внешкольных учреждений. Принимаемые меры никак не повлияют на снижение общего объема продаж, так как торговля напитками через интернет в Беларуси составляет полпроцента от общего объема розничных продаж.