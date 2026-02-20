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В Беларуси запретили участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет

20 февраля 2026 16:59
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В Беларуси установлен запрет на участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет. Касается это и и тех, кто ограничен в посещении казино, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент. Документом определен механизм отказа банками названным лицам в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок, а также вводится требование о пополнении игрового счета участника лотереи только в безналичной форме.

# Игры # Государственная политика

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