В Беларуси запретили участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет

В Беларуси установлен запрет на участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет. Касается это и и тех, кто ограничен в посещении казино, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент. Документом определен механизм отказа банками названным лицам в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок, а также вводится требование о пополнении игрового счета участника лотереи только в безналичной форме.