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В Беларуси запрещены пассажирские перевозки на дальние расстояния

10 февраля 2012 10:32
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Морозы вернулись в Беларусь. В ближайшие дни будет хозяйничать холодный антициклон с севера европейской части России. Этой ночью температура воздуха в Минске понизилась до минус 21, а по востоку страны при прояснениях до 26 градусов. Днем от 10 до 17.

Завтра ночные морозы окрепнут местами до 32. Предупреждение о таких неблагоприятных условиях синоптики передали во все области республики.

Госавтоинспекция в связи с похолоданием запретила транспортным предприятиям организовывать пассажирские перевозки на дальние расстояния, в частности это касается экскурсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода # Белоруссия

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