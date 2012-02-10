В Беларуси запрещены пассажирские перевозки на дальние расстояния

Морозы вернулись в Беларусь. В ближайшие дни будет хозяйничать холодный антициклон с севера европейской части России. Этой ночью температура воздуха в Минске понизилась до минус 21, а по востоку страны при прояснениях до 26 градусов. Днем от 10 до 17.

Завтра ночные морозы окрепнут местами до 32. Предупреждение о таких неблагоприятных условиях синоптики передали во все области республики.

Госавтоинспекция в связи с похолоданием запретила транспортным предприятиям организовывать пассажирские перевозки на дальние расстояния, в частности это касается экскурсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.