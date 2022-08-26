В Беларуси запрещено посещение лесов из-за риска пожаров

Новости Беларуси. Белорусов призывают не посещать леса до начала дождей. Только за последние сутки работники гослесохраны совместно с МЧС ликвидировали более десятка возгораний в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас введен запрет на посещение лесов на всей территории нашей страны. Исключение составляет Браславский район. Как отмечают в профильном ведомстве, имеют место и умышленные поджоги. Так, в одном из лесов Ляховичского района произошло возгорание одновременно в пяти точках. Более того, жара повлияла на урожай ягод и грибов, поэтому лучше воздержаться от прогулок, пока не похолодает.