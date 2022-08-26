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В Беларуси запрещено посещение лесов из-за риска пожаров

26 августа 2022 07:36
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Новости Беларуси. Белорусов призывают не посещать леса до начала дождей. Только за последние сутки работники гослесохраны совместно с МЧС ликвидировали более десятка возгораний в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси запрещено посещение лесов из-за риска пожаров-1

Сейчас введен запрет на посещение лесов на всей территории нашей страны. Исключение составляет Браславский район. Как отмечают в профильном ведомстве, имеют место и умышленные поджоги. Так, в одном из лесов Ляховичского района произошло возгорание одновременно в пяти точках. Более того, жара повлияла на урожай ягод и грибов, поэтому лучше воздержаться от прогулок, пока не похолодает.  

В Беларуси запрещено посещение лесов из-за риска пожаров-4

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность – штраф до 400 рублей.  

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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