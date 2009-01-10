В Беларуси замки должны проходить обязательную сертификацию

На этом настаивают специалисты научно-исследовательского института криминалистики и судебной экспертизы министерства юстиции.

Железный засов на то и придуман, чтобы быть действительным охранником от любых посягательств на имущество. В институте, где рождаются хитрости для замочных скважин, побывал наш корреспондент.

Ежедневно в столице совершаются десятки квартирных краж. Если за дверью нет хозяев, домушник так и норовит посягнуть на заработанное непосильным трудом. Горожане хоть и стараются оградить жилище от непрошеных гостей. Получается не всегда.

Запоры, засовы, навороченные системы - порой бессильны перед криминальным натиском.

Устоявшееся в криминальном мире выражение - любой замок, только от честных людей – не без основания. Сергей Новиков десятилетиями противостоял преступникам. Квартирные кражи – его конёк. Материала из практики хватает, чтобы все хитрости домушников, направить против них.

Научно-исследовательский институт криминалистики и судебной экспертизы предлагает ряд усовершенствований в существующую систему сертификации. И настаивает, чтобы она была обязательной и для зарубежных и для отечественных производителей. Замок на то и замок – чтобы ни при каких условия не сдаться перед злыми помыслами.

Уже несколько белорусских производителей заинтересовались разработками института. Незначительные хитрости, даже самый обыкновенный замок могут сделать неприступным для всего, кроме родного ключа.

