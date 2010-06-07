В Беларуси заметно расширили возможности льготного кредитования

Теперь выгодно и быстро можно купить не только мебель и бытовую технику, но и обустроить квартиру и практически полностью одеться.

Евгения и Сергей Суховерковы пришли сегодня в магазин с особой миссией. Они затеяли ремонт в квартире. Тонны штукатурки, коробки с плиткой, новая сантехника. Оказалось все вместе и сразу дорого стоит. Спасательным кругом для мечты о хорошем ремонте стал потребительский кредит.

Новыми возможностями воспользовалась и Хатила Сакова. С мужем и двумя сыновьями решили сменить гардероб. Выбирают обувь, подбирают одежду. Теперь можно сделать покупки для всех. Приятная новость и для модниц. Сегодня в кредит можно купить не только одежду, но и ту самую меховую шубку.

Перечень отечественных товаров для потребительского кредитования значительно пополнел. Теперь в нем помимо бытовой техники, посуда, цифровые приставки, обои, стройматериалы, ковры, меха, топливные брикеты, верхняя одежда и обувь. Ассортимент не маленький. А кредит под него можно получить всего за день. Для рассмотрения вопроса нужно лишь заявление, справка о доходах, паспорт.

Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:

– Данные кредиты предоставляются сроком до 3-х лет под 10% годовых. Максимальная сумма не должна превышать 300 базовых величин. На сегодняшний день – это 10, 5 миллионов рублей.

В магазинах уже отмечают шопинг бум. Среди товаров наибольшая популярностью пользуется мебелью и бытовая техника. Так что времена, когда кредит считали обузой, ушли в прошлое. Жить в кредит сегодня это модно. А льготный – это еще и выгодно. Цифры говорят сами за себя: только один белорусский банк и только с начала года выдал 12 миллиардов рублей льготных потребительских кредитов.

Анастасия Корниенко, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.