В Беларуси законодательно расширят права граждан на безопасные условия труда

Депутатский корпус дорабатывает сегодня ко второму чтению проект закона "Об охране труда". Это новый нормативный акт, ранее в стране отдельного закона не было. Он устанавливает право на охрану труда не только работающих по трудовым договорам, но и по иным основаниям. За каждым работником закрепляется право на безопасные условия, необходимые средства индивидуальной защиты, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, получение достоверной информации, существующем риске нанесения вреда здоровью и о компенсациях.



Предусматривается возможность отказа от работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья. Документ регламентирует обязательность создания служб охраны труда на всех уровнях управления и определяет их полномочия.

