В Беларуси зафиксированы первые в этом году случаи укуса клещей

И это несмотря на то, что обычно активизация этих кровососущих приходится на май. Специалисты утверждают, во всем виновата теплая погода.

В этом году клещи в лесах они появились в рекордно ранние сроки. Первый - атаковал человека еще 13 марта. Под микроскоп специалистов попадает каждый клещ с человека. Детальный лабораторный анализ необходим для правильного лечения таких пациентов.

С начала апреля в клиники Могилевщины обращались за помощью около 12 человек. В южных областях - пациентов раза в 2 больше. Специалисты объясняют этот феномен ранним потеплением и предупреждают: после укуса клеща на больничной койке можно пролежать целый месяц. Правда, если к врачам обратиться своевременно, то срок лечения сократится в разы.

К счастью, от человека к человеку клещевые инфекции не передаются. А вот от животных заразиться можно. В Осиповичском районе, к примеру, несколько лет назад дело чуть до эпидемии не дошло.

Подобные случаи, в общем-то, единичны. В основном люди заболевают непосредственно после укуса клеща. Хотя уберечься довольно просто. Для этого в лесу даже в спецодежду переодеваться не нужно. Хватит репеллентов - специальных защитных мазей. Нанес на края одежды и застраховался от клещевых инфекций.

