В Беларуси за последние сутки в пожарах погибли 8 человек, из них в Минске – трое

Инспекторы ДПС советуют водителям воздержаться от поездок. Белорусские энергетики усиливают дежурство, медики рекомендуют теплее одеваться и соблюдать элементарные правила предосторожности. А спасатели в эти дни проводят республиканскую акцию «Безопасность – в каждый дом».

Проблема особенно актуальна в морозы. За сутки в Беларуси в огне погибли восемь человек. Из них в Минске – трое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая волна похолоданий может привести к увеличению количества пожаров.

Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления по чрезвычайным ситуациям:

Должны использовать электронагревательные приборы промышленного изготовления. Не надо пытаться согревать помещение, включив газовую духовку. Нельзя сушить одежду и прогревать на электронагревательных приборах. И ни в коем случае не оставлять эти приборы без присмотра.