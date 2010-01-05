В Беларуси за год из незаконного оборота изъяли более 77 миллионов сигарет

Их общая стоимость – почти 6 миллиардов рублей.

Пригодную к употреблению часть конфиската реализовали через сеть спецмагазинов. Товар без знака качества попал под гусеницы бульдозера.

Сигаретный траффик через республику увеличивается с каждым годом. По сравнению с 2008-м, табака изъято в четыре раза больше. В основном на незаконном транзите попадаются теневые бизнесмены из России и Украины.

Сергей Прудниченко, заместитель начальника управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Республики Беларусь:

Сигареты в основном перемещаются транзитом из России, Украины в страны Балтии и далее следуют в Европу. И, конечно, мечта любого контрабандиста – чтобы его товар попал в Великобританию, потому что у нас одна пачка сигарет стоит примерно один доллар, а там аналогичный товар – до восьми фунтов стерлингов.