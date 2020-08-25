В Беларуси выздоровели 69 097 пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. По информации Минздрава, в Беларуси выздоровели 69 097 пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего проведено более 1 миллиона 480 тысяч тестов.

Положительный результат получили 70 727 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.