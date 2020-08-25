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В Беларуси выздоровели 69 097 пациентов с коронавирусом

25 августа 2020 14:00
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Новости Беларуси. По информации Минздрава, в Беларуси выздоровели 69 097 пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси выздоровели 69 097 пациентов с коронавирусом-1

Всего проведено более 1 миллиона 480 тысяч тестов.  

Положительный результат получили 70 727 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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