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В Беларуси выздоровели 63 425 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус

05 августа 2020 13:42
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Новости Беларуси. Минздрав опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели 63 425 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус-1

Известно, что к этому моменту выздоровели и выписаны 63 425 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в Беларуси выявлены 68 376 случаев заболевания. Это подтвердили лабораторные исследования.  

В Беларуси выздоровели 63 425 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус-4

Проведено 1 миллион и почти 335 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 577 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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