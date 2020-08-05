В Беларуси выздоровели 63 425 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Новости Беларуси. Минздрав опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что к этому моменту выздоровели и выписаны 63 425 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в Беларуси выявлены 68 376 случаев заболевания. Это подтвердили лабораторные исследования.