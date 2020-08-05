В Беларуси выздоровели 63 425 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Новости Беларуси. Минздрав опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав опубликовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что к этому моменту выздоровели и выписаны 63 425 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в Беларуси выявлены 68 376 случаев заболевания. Это подтвердили лабораторные исследования.
Проведено 1 миллион и почти 335 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 577 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.