В Беларуси пресекли незаконный ввоз парфюмерии стоимостью более 760 тыс. рублей

В Беларуси выявили факт ввоза парфюмерии стоимостью более 760 тысяч рублей без уплаты таможенных платежей. Оперативная информация позволила сотрудникам таможни досмотреть грузовик. Он прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. Среди прочих товаров в машине нашли больше 3,5 тысяч единиц парфюмерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Латышенок, главный инспектор оперативной таможни:

Однако сведения о парфюмерной продукции в товаросопроводительных документах отсутствовали, что повлекло за собой неуплату таможенных платежей в размере 230 тысяч белорусских рублей. По данному факту оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В санкции статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения. Кроме того, на перевозчика возложена обязанность по уплате недостающей суммы платежей.

Отметим, оперативная таможня – самая молодая в стране, подразделение создано в структуре ГТК в 2015 году. Это единственная таможня, уполномоченная проводить контрольные и специальные мероприятия на всей территории Беларуси и на границе.