Прямой эфир

В Беларуси выбирают лучшего сварщика

26 сентября 2024 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отточить навыки и освоить новые технологии: сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выбирают лучшего сварщика-2

Конкурс профессионального мастерства проходит на полях Белорусского промышленно-инновационного форума. Более 230 участников: это и молодые кадры, и те, кто уже много лет занят этим непростым делом. Сельское хозяйство, строительство, нефтепереработка – без сварочных работ никуда во многих отраслях.

В Беларуси выбирают лучшего сварщика-4

Леонид Денисов, председатель жюри 20-го конкурса сварщиков Беларуси:
Ручная дуговая, газовая, сварка в аргоне, сварка в среде углекислого газа и арматурная сварка. Здесь все проводится, и сварщики заваривают специальный образец, который показывает и выявляет все их недостатки или как он хорошо делает. Сварка – это прогресс, и прогресс великий. Без сварки нет государства.

В Беларуси выбирают лучшего сварщика-6

Юрий Патейчук, участник 20-го конкурса сварщиков Беларуси:
Работа как праздник. Каждый день что-то новое варишь, как будто бенгальские огни все время. Но есть всегда свои сложности. Работаю более 20 лет, за это время оборудование все поменялось, чуть удобнее стало работать.

В Беларуси выбирают лучшего сварщика-8

Конкурс проводится уже 20-й раз. Имя лучшего станет известно 26 сентября. Победитель получит в награду профессиональное оборудование.

# Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский контингент примет участие в учениях миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
26 сентября 2024 06:24

Белорусский контингент примет участие в учениях миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией
25 сентября 2024 20:00

Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией

Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси
25 сентября 2024 19:52

Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси