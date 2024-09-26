В Беларуси выбирают лучшего сварщика

Отточить навыки и освоить новые технологии: сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отточить навыки и освоить новые технологии: сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс профессионального мастерства проходит на полях Белорусского промышленно-инновационного форума. Более 230 участников: это и молодые кадры, и те, кто уже много лет занят этим непростым делом. Сельское хозяйство, строительство, нефтепереработка – без сварочных работ никуда во многих отраслях.
Леонид Денисов, председатель жюри 20-го конкурса сварщиков Беларуси:
Ручная дуговая, газовая, сварка в аргоне, сварка в среде углекислого газа и арматурная сварка. Здесь все проводится, и сварщики заваривают специальный образец, который показывает и выявляет все их недостатки или как он хорошо делает. Сварка – это прогресс, и прогресс великий. Без сварки нет государства.
Юрий Патейчук, участник 20-го конкурса сварщиков Беларуси:
Работа как праздник. Каждый день что-то новое варишь, как будто бенгальские огни все время. Но есть всегда свои сложности. Работаю более 20 лет, за это время оборудование все поменялось, чуть удобнее стало работать.
Конкурс проводится уже 20-й раз. Имя лучшего станет известно 26 сентября. Победитель получит в награду профессиональное оборудование.