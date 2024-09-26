В Беларуси выбирают лучшего сварщика

Отточить навыки и освоить новые технологии: сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс профессионального мастерства проходит на полях Белорусского промышленно-инновационного форума. Более 230 участников: это и молодые кадры, и те, кто уже много лет занят этим непростым делом. Сельское хозяйство, строительство, нефтепереработка – без сварочных работ никуда во многих отраслях.

Леонид Денисов, председатель жюри 20-го конкурса сварщиков Беларуси:

Ручная дуговая, газовая, сварка в аргоне, сварка в среде углекислого газа и арматурная сварка. Здесь все проводится, и сварщики заваривают специальный образец, который показывает и выявляет все их недостатки или как он хорошо делает. Сварка – это прогресс, и прогресс великий. Без сварки нет государства.

Юрий Патейчук, участник 20-го конкурса сварщиков Беларуси:

Работа как праздник. Каждый день что-то новое варишь, как будто бенгальские огни все время. Но есть всегда свои сложности. Работаю более 20 лет, за это время оборудование все поменялось, чуть удобнее стало работать.