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В Беларуси выбирают лучшего предпринимателя 2011 года

12 января 2012 05:49
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Побороться за это звание смогут победители и лауреаты областных, а также Минского городского конкурсов. А для начала необходимо до 10 марта представить заявку по месту регистрации. Лучшие получат нагрудные знаки, дипломы и призы.

Подобные конкурсы проводятся в нашей стране ежегодно, начиная с 97-го года. Так, в прошлом заявки подали более 200 участников. Победителями и лауреатами в 16 номинациях стали полсотни юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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