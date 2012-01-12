В Беларуси выбирают лучшего предпринимателя 2011 года

Побороться за это звание смогут победители и лауреаты областных, а также Минского городского конкурсов. А для начала необходимо до 10 марта представить заявку по месту регистрации. Лучшие получат нагрудные знаки, дипломы и призы.



Подобные конкурсы проводятся в нашей стране ежегодно, начиная с 97-го года. Так, в прошлом заявки подали более 200 участников. Победителями и лауреатами в 16 номинациях стали полсотни юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.