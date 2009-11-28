В Беларуси выберут Женщину года

Итоги конкурса объявят к 8 марта следующего года.

Звание «Женщина года» будет присвоено победителям конкурса в семи номинациях: «За лидерство и успешное руководство», «За активную общественную деятельность», «За достижения в воспитании детей», «За благотворительность и милосердие», «За женское мужество», «За вклад в духовно-нравственное возрождение», «За достижения в области сельского хозяйства», сообщает БЕЛТА.

Президиумы областных и минской городской организаций ОО «Белорусский союз женщин» до 15 февраля направляют материалы на конкурсантов в организационный комитет, который до 1 марта 2010 года рассмотрит предложенные кандидатуры, определит по три лучшие в каждой номинации, а затем передаст их на рассмотрение жюри. В свою очередь жюри определит победителей и лауреатов в каждой номинации.