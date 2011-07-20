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В Беларуси вводится обязательная госрегистрация договоров создания объектов долевого строительства

20 июля 2011 06:21
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В Беларуси урегулированы некоторые вопросы в сфере долевого строительства жилья. Соответствующий указ подписал Президент. Документ принят в целях дальнейшего совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве многоквартирных жилых домов в нашей стране. Так, указом предусмотрена первоочередная выдача направлений для заключения договора с застройщиком гражданам, не имеющим в собственности жилья. Кроме того, вводится обязательная госрегистрация договоров создания объектов долевого строительства. А тем, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и строит жилье с использованием господдержки, его стоимость пересчитают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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