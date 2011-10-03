В Беларуси вводится новый порядок оплаты коммунальных услуг

В частности, это касается платы за воду. Советом министров определен норматив ее расхода на одного человека. С 1 октября он составил 140 литров в сутки. Это чуть больше 4 кубометров в месяц.

В пределах этой цифры кубометр воды будет стоить менее 1000 рублей. Если расход за сутки больше 140 литров, кубометр воды уже будет стоить около 2,5 тысяч рублей. Введение дифференцированной оплаты за услуги водоснабжения позволит более бережно использовать ресурсы.

Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Установлены социальные стандарты обеспечения водой населения. Это значит, что снабжающие предприятия могут обеспечить население республики. Социальный стандарт обеспечения — 180 литров в сутки. Но данная норма установления дифференцированной оплаты совершенно не противоречит постановлению по социальным стандартам.

Мы сравнивали с развитыми европейскими странами — например, Германия, Швеция — там норма потребления 130-140 литров на человека в сутки. И это нормально.

Цифра 140 литров за сутки соответствует социальным стандартам и приближена к европейским нормам расхода воды. Там экономия давно стала нормой. К примеру, вместо ванн используются душевые кабины, а посуду моют не под краном, а в наполненной водой раковине. Это позволяет снизить расходы воды в разы. К примеру, во Франции норма расхода равна 130 литрам на одного человека за сутки, в Бельгии – 108, в Испании – 126, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».