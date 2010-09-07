В Беларуси вводится административная ответственность за превышение скорости, зафиксированное камерой

Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси. Проводя совещание несколько недель назад, глава государства подчеркнул необходимость ужесточить контроль за нарушителями порядка на дорогах и скоростного режима ради сокращения аварийности.

Отныне лихачей, попавших в объектив, смогут привлечь к ответственности без составления протокола. Выписать штраф теперь можно на основании постановления, которое будет выноситься без присутствия нарушителя. Причем сотрудник ГАИ не обязан доказывать виновность превысившего скорость, если это зафиксировала видео или фотоаппаратура. В спорных случаях, предположим, если за рулем был не владелец авто, заплатит штраф непосредственно нарушитель. Правда в этом случае его вину нужно будет доказать хозяин машины.

Александр Занимон, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

– В этом случае стоит обращаться в Госавтоинспекцию по месту жительства. От своего имени пишут заявление и предоставляют достоверную информацию о том, кто на самом деле управлял транспортным средством в момент фиксации. В таком случае будет проверяться достоверность предоставленных ими сведений, действительно ли то лицо, на которое указывают, управлял транспортным средством. Штрафные санкции будут применены к этому лицу.