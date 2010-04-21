В Беларуси – второй день досрочного голосования на выборах депутатов местных Cоветов

О своих «за и «против» досрочники смогут заявить только после того, как предоставят соответствующий документ, В первую очередь, это паспорт, но подойдёт любой документ, удостоверяющий личность — с фотографией.
Святую святых избирательного участка готовили с вечера, чтобы уже к утру минчане смогли оставить свою тайну выбора. К услугам избирателя минимальный набор — бюллетень и ручка, по неписаному закону, со своим не приходят.
Прописка, фамилия, адрес — ничего лишнего и ничего личного. После автографа — крестик в квадрате: «За», «Против» или «Против всех». Со своим «За» избиратель Людмила определилась задолго до выборов.
Людмила Желтенко:
Я уверена в своём выборе, поэтому могу голосовать досрочно.
В списке досрочников и те, для кого эти выходные превратятся в будни.
- Я сегодня пришла досрочно проголосовать, потому что работаю в воскресенье с 8.00 до 20.00.
Пока бюллетени только покрывают дно урны, избиратели не перестают отходить от суеверий. Мол, случайность ли? — то паспорт забыли, то ручка не пишет, а то бюллетень не пролазить в щель. Для того, чтобы любые нюансы превращались в хорошие приметы, на примете держат каждую деталь.
Владимир Александров, председатель участковой избирательной комиссии № 35 Серебрянского избирательного округа №11:
Оборудован уголок избирателя, где вывешивается вся информация. Так же там у нас находится избирательный кодекс РБ, Конституция РБ.
Избирательных участков в столице около 700, минчан принимают в две смены – с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
Дмитрий Огулик, председатель участковой избирательной комиссии №33:
Бюллетени сегодня не достаются из урны, в 19.00 мы их опечатаем, поставим свои росписи, и завтра утром в 10.00, когда будем открывать участок, мы будем их распечатывать.
- Надо молодых выдвигать, а как же, пусть работают! Пусть у нас всё будет хорошо!