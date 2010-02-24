В Беларуси вступили в силу несколько запретов: пиву в парках – нет, фликерам на улице – да

Среди них – распитие слабоалкогольных напитков в общественных местах. Это касается улиц, стадионов, парков, транспорта и других мест. Ужесточились штрафы для нетрезвых водителей. А пешеходы без фликеров в темное время суток рискуют заплатить до 105 тысяч рублей.

О том, что пиво на улице окажется вне закона, было известно уже давно. С сегодняшнего дня все, в чем больше полградуса алкоголя, в общественном месте пить нельзя. Исключение составляет разве что кефир. Так что теперь шанс неприятной вечерней встречи во дворе и даже в центре города сведен до минимума.

Мнения жителей Минска:

– С одной стороны хорошо, потому, что больше на улице не встретишь таких сомнительных компаний. С другой стороны, лично плохо для меня, что нет специальных общественных тихих мест, куда можно выйти с друзьями, если не можешь собраться где-нибудь на квартире;

– Меня это просто шокирует! На самом деле, неужели нельзя где-то присесть и попить пиво. Это вообще не красиво!

Красиво это или нет, но проблемы не исчезли. Куда переместятся любители выпить пива на скамейке у подъезда, в парке или на улице. От штрафа в сотни тысяч теперь можно скрыться разве что в пивной или у себя дома. Однако список мест, пригодных для употребления алкоголя может быть расширен.

Олег Каразей, заместитель начальника управления профилактики МВД республики Беларусь:

– Данную деятельность должны организовывать торговые организации, которые должны обеспечить людям возможность найти такое место, где употребить это пиво. Министерство торговли, насколько я в курсе, уже прорабатывают пути, каким образом признать те или иные места пригодными для распития пива.

Не поздоровится и любителям поднять тост за здоровье на рабочем месте. Контроль за градусами на производстве будет и со стороны правоохранителей. Теперь работник «под шофе» из цеха или офиса может попасть напрямую в отделение милиции. Санкции в этом случае – от административного ареста до полумилионного штрафа.

Олег Каразей:

– Сейчас к этому вернулись, потому что принимаемые меры руководителей организаций зачастую не обеспечивают то, что люди находятся в трезвом виде на рабочем месте.

Выросла и цена вопроса безопасности. С особым вниманием будут отслеживать «скрытных» пешеходов. Важность фликера поняли далеко не все, и проблема оказалась актуальной и для города. Ведь даже на освещенной улице вечером заметить человека не так просто. Тем более там, где его быть не должно – вне пешеходного перехода. За такие маневры можно получить 105 тысяч рублей штрафа.

Александр Цегельник, начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

– По итогам прошлого года более 40% ДТП зарегистрировано с участием пешеходов. Видимость пешехода увеличивается в разы, если он обозначен какими-то световозвращающими элементами, то на значительно большем расстоянии есть возможность его заметить.

Распространение нацистской символики с сегодняшнего дня тоже грозит немалым штрафом. Флаги, эмблемы, вымпелы, галстуки, опознавательные знаки «потянут» на треть миллиона. Юридические лица за такую пропаганду заплатят в двадцать раз больше. Знаки национал-социалистической рабочей партии Германии разрешили исключительно в искусстве. В спектаклях, кино, концертах, печатных изданиях и СМИ исторической символикой пользоваться можно.

Алексей Мартиненок, Сергей Курков, телекомпания СТВ.