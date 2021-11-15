В Беларуси вступил в силу закон «О защите персональных данных»

Новости Беларуси. Сегодня, 15 ноября, вступил в силу закон «О защите персональных данных». Именно они необходимы для работы многих структур, но и представляют также интерес для непорядочных людей и мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение нацелено, чтобы закрытая информация не попала в их руки. Закон соответствует всем международным требованиям и стандартам – он согласован в Совете Европы и не противоречит Конвенции о защите персональных данных. За несоблюдение норм в этой сфере специально создаваемый для этого Национальный центр по защите персональных данных сможет привлекать нарушителей к ответственности.